E-sport : FaZe Clan et Twistzz entrent dans l’histoire de «Counter-Strike» 

En plus des 200’000 dollars de cette victoire en finale, FaZe Clan a empoché un million de dollars pour avoir réalisé le Grand Slam après ses succès en 2022 à Katowice, à Cologne et à la 15e saison de l’ESL Pro League. FaZe devient ainsi la quatrième équipe de l’histoire du jeu à remporter un Grand Slam, après Astralis en 2018, Team Liquid en 2019 et Natus Vincere en 2021.