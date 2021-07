Mauvaise influence : FaZe Clan fait le grand ménage

L’influente structure d’e-sport a évincé Kay et suspendu trois autres membres pour avoir profité de l’arnaque de la cryptomonnaie «Save The Kids».

Des stars de YouTube aux plus grands streamers Twitch, beaucoup ont surfé sur la vague des cryptomonnaies ces derniers mois. Plusieurs membres de la prestigieuse structure FaZe Clan ont eu la mauvaise idée de s’y mettre. Ils ont promu la cryptomonnaie alternative «Save The Kids» au grand dam de leurs patrons. La sanction n’a pas tardé pour Kay, Frazier Khattri de son vrai nom, licencié avec effet immédiat. Quant à Jarvis, Nikan et Teeqo, qui ont tous fait la promotion du même jeton auprès de leur audience, ils ont été suspendus «jusqu’à nouvel ordre».



«FaZe Clan n’avait absolument aucune implication dans l’activité de nos membres dans l’espace des cryptomonnaies», a déclaré la populaire structure sportive sur Twitter.

Les membres sanctionnés auraient tous été payés pour promouvoir l’altcoin «Save The Kids» avant de «larguer» leurs propres investissements selon la technique de manipulation du marché bien connue du «pump and dump». De jeunes victimes se sont d’ailleurs manifestées sur Twitter, rapportant avoir perdu des milliers de francs investis. Outre ces membres de FaZe Clan, Bryan Quang Le, plus connu sous le pseudonyme de RiceGum, a également fait partie des Youtubeurs qui ont fait une promotion assidue pour la cryptomonnaie.

Kay venait pourtant d’avoir fait amende honorable en reconnaissant «son irresponsabilité de parler publiquement de cryptomonnaies sans en savoir plus et sachant maintenant qu’elles peuvent faire plus de mal que de bien».

Même le fondateur et copropriétaire de FaZe Clan, Banks, a fait la promotion d’une cryptomonnaie unique, dans un article désormais supprimé datant du 27 mai, relève le site Dexerto. Il n’a cependant pas été suspendu. Il avait assuré n’avoir jamais pris part à une opération de «pump and dump».

Kay était un membre historique de FaZe Clan, en activité depuis 2013. Son jeune frère, Jarvis, ne l’avait rejoint qu’en 2019. Il avait défrayé la chronique la même année après avoir été banni à vie du jeu «Fortnite» après des vidéos sur YouTube le montrant en train de tricher sur le jeu. Quant à Nikan et Teeqo, ils sont actifs depuis près de 10 ans au sein du FaZe Clan.

La structure FaZe Clan est évaluée à plusieurs centaines de millions de francs. Elle compte des investisseurs de renom comme le rappeur Offset ou l’entrepreneur Jimmy Iovine, à l’origine de la marque audio Beats Electronics rachetée depuis par Apple.