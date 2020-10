Les hommes de Ciriaco Sforza devront donc se rassurer ce soir et ainsi atteindre un premier objectif. Pour se faire, Sforza peut compter sur un renfort de taille. Edon Zhegrova s’est en effet engagé avec le FCB cet été et on connait sa qualité technique et son apport offensif. Reste que le XI Bâlois n’est pas encore fixe et que le nouvel entraîneur est encore en train de tester son groupe.