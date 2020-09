Football : FC Barcelone – Messi: l’union continue mais l’amertume s’installe

Payer la clause de 700 millions d’euros pour partir étant impossible et le Barça demeurant inflexible, Lionel Messi va finalement rester au club.

L’affrontement va laisser des traces: Lionel Messi a cédé et renoncé à quitter le FC Barcelone mais il a exprimé vendredi une amertume qui augure mal de la saison à venir au sein du club catalan.

Mais Messi a finalement cédé: «impossible» de payer la clause de 700 millions d’euros (757 millions de francs) qu’exigeait le président Josep Maria Bartomeu pour le laisser partir; et inenvisageable d’aller «en procès contre le Barça», le club qu’il «aime», le club «de (sa) vie».

«Pas de projet»

Mais l’Argentin n’a pas caché son amertume contre Josep Maria Bartomeu qui aurait trahi «une promesse» de le laisser partir s’il le souhaitait. Et surtout qui, à ses yeux, n’a «pas de projet», et dont la seule ambition est «de jongler et combler les trous».