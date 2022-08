Football: FC Barcelone: où en est-on dans le cas Koundé?

Pourquoi Koundé ne peut-il pas jouer?

Si Koundé est forcé de manger son pain noir, c’est parce que le FC Barcelone ne l’a toujours pas inscrit auprès de la Liga. En clair, le Barça ne peut pas l’inscrire en l’état actuel des choses. Les Catalans disposent d’une masse salariale trop importante par rapport à ce que le fair-play financier de la Liga prévoit, et dans ce genre de cas, impossible d’inscrire de nouveaux joueurs sans au préalable avoir enregistré des rentrées d’argent. Pour faire simple, La Liga accepte que des clubs aient une masse salariale au-dessus de ce qu’elle a prévu, pour autant que ces clubs lui apportent des garanties quant à leurs liquidités.

Que peut faire le Barça pour inscrire Koundé?

Les dirigeants du Barça ne souhaitent pas vendre de nouveaux actifs. Dès lors, soit il faut se débarrasser de joueurs pour faire rentrer de l’argent (le club espère vendre Aubameyang, Braithwaite, Depay ou encore Dest), soit procéder à des économies en baissant le salaire de certains joueurs. Et c’est là que le bât blesse. Plusieurs réunions ont eu lieu avec Sergio Busquets, Jordi Alba ou Gerard Piqué, dans le but d’aborder cette fâcheuse question. Et si les vétérans font filtrer à la presse espagnole leur bon vouloir, en pratique, aucun accord n’a été trouvé pour le moment en vue d’une diminution de salaire.