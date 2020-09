Le temps n’est pas encore au dégel entre Christian Constantin, le président du FC Sion, et le quotidien «Le Nouvelliste»

Depuis la saison 2018-2019, c’est le froid glacial entre le FC Sion, club-phare du Valais, et le quotidien «Le Nouvelliste». Le club de foot interdit à ses sociétaires de s’exprimer dans les colonnes du journal et refusent toute accréditation aux journalistes du quotidien lors des matchs à domicile. Ce boycott est parti pour se poursuivre durant la saison 2020-2021. Les pourparlers entre Eric Meizoz, le directeur du «Le Nouvelliste», et Christian Constantin, le boss du club, ont avorté.