Federer a lancé sa première paire de baskets véganes

Damien 06.07.2020 à 11:48

Du cuir vegan c est du simili cuir logiquement non ? Donc c est fait à base de pétrole ? Le cuir est à mon sens plus écologique car cela utilise une partie de l animal qui n est pas utiliser pour la préparation de nourriture. Plus éthique à leur sens peut être... Limiter sa consommation de viande est une bonne chose mais il ne faut pas non plus tomber dans l absurde en devant importer de je ne sais d ou car il ne pousse pas chez nous ou pour en avoir toute l année alors que c'en est pas la saison Je pense qu il y a encore du chemin à faire dans ce sens. Et puis bon vegan ça devient une mode un peu absurde... Tout comme les produits bio qui ne sont définis bio que par des conditions requises pour le labelle plutôt que par le mode de production. À quant les plants de légumes vegan...