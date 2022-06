Tennis : Federer confirme ses objectifs 2022

Samedi, à l’occasion de l’inauguration d’une cour de récréation tournée vers la nature à Emmen (LU), le Bâlois s’est dit partant pour la Laver Cup et les Swiss Indoor de Bâle.

«Le tennis doit encore attendre un peu», a reconnu Roger Federer samedi sur la chaîne suisse SRF, même s’il vise toujours un retour pour la Laver Cup fin septembre, après plus d’un an sans compétition.

L’icône suisse aux vingt trophées en Grand Chelem «joue de temps en temps» avec ses quatre enfants, mais «les choses avancent lentement» après sa troisième opération du genou droit en l’espace d’un an et demi.

«J’ai été opéré fin août, et à l’époque nous le savions déjà. On me demande toujours: Alors, comment ça se présente? Et à chaque fois je dois répondre que cela prendra encore un peu de temps», a-t-il expliqué à la SRF.