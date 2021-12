Tennis : «Federer est parfait sur le court, mais encore plus en dehors»

Diego Schwartzman a fait l’éloge de Roger Federer dans une interview sur «ESPN». Tant au niveau de ses qualités humaines que sportives.

Schwartzman, très apprécié tant pour son parcours que pour son attitude, a d’abord loué les qualités de «RF» sur le court: «Il te donne l'impression que tu n'as aucune solution contre lui, explique le droitier d’1m70. Parfois, lorsque je l’affrontais, j'avais l'impression de bien jouer et d'avoir des ouvertures. Mais il semblait s’ennuyer et pouvait prendre le dessus quand il le voulait. C’est le joueur qui a le plus grand répertoire de coups et la plus grande variation dans son jeu de toute l’histoire du tennis», a estimé celui qui a perdu ses 4 duels contre le Bâlois.