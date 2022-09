Tennis: Federer et Nadal ensemble pour boucler leur boucle

La Laver Cup commencera ce vendredi, à 14 heures, «1 pm» en Angleterre. Ruud et Tsitsipas, du Team Europe, défieront en simple Sock et Schwartzman. À 20 h, Murray entrera en lice contre De Minaur. Federer et Nadal feront ensuite pleurer pas mal de gens dans la foulée, contre le duo Sock/Tiafoe. Samedi et dimanche, la Laver Cup, qui n’a jamais échappé aux Européens, continuera, mais les affiches ne sont pas encore connues. Djokovic sera sur le pont à partir de samedi et Berrettini prendra la place laissée vacante par Federer en simple.