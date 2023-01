Sensation : Federer et Trevor Noah tournent une pub en pleine gare de Zurich

La star du tennis et l’animateur TV américain ont été aperçus mercredi en plein tournage d’une publicité pour Suisse Tourisme et la nouvelle ligne GoldenPass Express.

C’était l’effervescence autour du quai 10 de la gare de Zurich ce mercredi. En effet, le lieu s’est transformé en plateau de tournage, avec caméras, projecteurs, ingénieurs du son, réalisateur et agents de sécurité. Le tout devant des usagers ébahis. Et pour cause, car ce plateau de tournage accueillait Roger Federer. Et la légende du tennis suisse était accompagnée de Trevor Noah, animateur de talk-show aux États-Unis, dont la mère est Sud-Africaine et le père Suisse alémanique.