«Salut, c’est Roger. J’espère que tout le monde va bien en cette année difficile. Je voulais simplement vous remercier pour mon trophée de joueur préféré des fans. Merci à l’ATP, à tous les fans de tennis qui ont voté pour moi, qui croient en moi et qui veulent me voir de retour sur le circuit.»

«Je m’entraîne dur pour rendre cela possible, j’espère pouvoir rejouer pour vous très prochainement. Joyeuses Fêtes à tous, bonne année et espérons que cela s’améliore l’année prochaine. Il faut être patient et j’espère vous revoir très bientôt. Prenez soin de vous, et encore une fois, merci beaucoup. A bientôt!»