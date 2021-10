Tennis : Federer hors du Top 10 mondial

L’absence prolongée des courts du Bâlois le fait lentement glisser au classement mondial, où il occupait encore le 5e rang en début d’année.

Conséquence de la qualification du Polonais Hubert Hurkacz lundi pour les 8es de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Roger Federer n’apparaîtra plus dans le Top 10 du prochain classement ATP pour la première fois depuis près de cinq ans.

Le Bâlois, après une année 2020 quasi blanche à cause de la pandémie de Covid-19 et de deux opérations du genou droit, avait fait son retour en compétition au printemps. Mais après 13 matches disputés, dont un quart de finale à Wimbledon, il a mis un terme à sa saison après son parcours londonien, à cause d’une récurrence de sa douleur au genou droit.