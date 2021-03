Tennis : Federer: «J’ai été capable de jouer comme je le voulais»

Le Bâlois s’est montré satisfait après sa victoire à Doha et son grand retour sur le circuit mercredi soir.

«J’ai retrouvé cette tension, pas de l’inquiétude, plus de l’excitation qu’autre chose», a expliqué «RF». AFP

Roger, comment avez-vous vécu ce retour?

Je me sentais vraiment bien et détendu hier soir (ndlr: mardi), et j’ai commencé à y penser ce matin (ndlr: mardi). J’ai retrouvé cette tension, pas de l’inquiétude, plus de l’excitation qu’autre chose. À l’entraînement, je sentais que ce n’était pas juste une séance de plus. C’est bien d’avoir passé tout ça. Il faut en passer par là pour arriver au plus haut niveau que j’essaie d’atteindre de nouveau. Globalement, je suis très heureux de la manière dont j’ai joué, Dan (Evans) était un premier tour difficile, mais ce qui était bien, c’est que je m’étais entraîné avec lui ces deux dernières semaines, donc je savais vraiment à quoi m’attendre. C’est génial d’être de retour sur un court. Quel qu’ait été le résultat, perdre en deux sets, gagner en deux ou en trois, ça va me donner beaucoup de réponses. Ce qui va être intéressant, c’est de voir comment je me sens demain (jeudi). Tout de suite, je me sens très bien.

Que retenez-vous de ce premier match?

Je suis très content de la manière dont j’ai géré les moments difficiles. Je n’ai pas eu l’impression que mon jeu se délitait plus les points devenaient importants. J’ai été capable de jouer comme je voulais, c’est toujours bon signe, surtout en sortant de mois d’entraînement. Ne pas faire de double faute en 2h20 (2h24 précisément) pour mon premier match, c’est signe que mon genou se comporte très bien au service, ce qui est crucial. J’ai raté quelques coups faciles, mais je pense que c’est une question de jeu de jambes, de petits pas d’ajustement, c’est normal. Au fur et à mesure du match, j’ai réalisé que je devais avancer plus, et j’ai été capable de le faire, de monter davantage au filet, de prendre ma chance. Ce dont je suis très satisfait, c’est de m’être senti vraiment explosif, même si j’ai eu des hauts et des bas. Je ne m’attendais pas à me sentir parfaitement pendant trois heures, mais j’ai retrouvé du peps. Globalement, c’est une bonne performance contre un super joueur.

En quoi va consister votre récupération d’ici à votre prochain match jeudi?

Je suis de la vieille école, vous savez. J’ai fait un bain glacé et je n’ai pas aimé ça, donc je n’en referai pas! Je ne prends pas d’antidouleurs pour le plaisir, je n’en prends que quand j’en ai vraiment besoin, et ce n’est pas le cas ce soir. Ça doit faire neuf mois que je n’en ai pas pris je crois. Je vais faire des étirements, des massages, dormir. Et demain, je ferai un bon échauffement. Très simple.

Avez-vous ressenti le fait d’avoir été absent depuis aussi longtemps avec l’évolution des règles?

Une tonne de fois! J’ai oublié de prendre ma serviette, puis oublié de l’emporter… Le chronomètre entre les points, ce n’est pas quelque chose qui est imprimé en moi, j’ai joué trop longtemps sans… J’avais aussi oublié que l’échauffement ne durait plus que quatre minutes, je me suis dit «Pourquoi Dan est au filet après trente secondes?». Et il y a plein de fois pendant le match où j’ai dû regarder le score, parce que j’avais plein de choses en tête. Quel coup je vais jouer? Comment je me sens? Qu’est-ce que Dan va faire? Ça faisait beaucoup pour mon cerveau, donc j’ai eu tendance à oublier des trucs comme les serviettes. Ça fait plus de 400 jours que je n’avais pas été sur un court de tennis, c’est long!

Propos recueillis en conférence de presse