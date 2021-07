Tennis - Roger Federer: je m’attendais à mieux de Sonego

Roger Federer lors de sa rencontre contre Lorenzo Sonego lundi. AFP

Ce match contre Sonego avait tout du piège, qui plus est dans ces conditions indoor. Non?

C’était un match intéressant. Je trouve que j’ai plutôt bien débuté même si au milieu du 1er set, je prends un break que j’aurais pu éviter. Cela a été beaucoup trop facile pour lui de me prendre mon service, comme ce le fut pour Norrie l’autre jour. Mais c’est peut-être encore un peu dû à mon manque de matches. Il a gagné 11 points d’affilée jusqu’à 5-5 40-00 et j’ai eu le mérite de ne pas abandonner jusqu’à l’arrivée de la pluie. Cela prouve que c’est toujours bien de rester avec l’adversaire. Au retour des vestiaires, il fait une double faute et puis après, je sauve ces balles de break à 6-5 15-40. C’est dans cette demi-heure que le match s’est décidé. Après, la rencontre est devenue différente. Cela dit, je m’attendais à mieux de la part de Sonego. Je pensais qu’il allait pouvoir me faire plus mal avec son coup droit et avec son service. Mais après sa demi-heure qui n’a pas marché et à cause des conditions indoor plus lentes, j’ai pu plus facilement trouver son revers et à partir de là, il n’a plus réussi à me faire peur. Et avec mon expérience, j’ai réussi à conclure la partie comme j’ai voulu.

Si on part de votre premier match ici jusqu’à aujourd’hui, à quel point pensez-vous avoir progressé?

C’est très intéressant lorsque le toit se referme. J’ai pu me rendre compte que c’était à nouveau plus glissant. L’humidité est remontée et j’étais trempé alors que je n’avais pas transpiré avant l’interruption. Avec le vent, il faisait frais et les conditions étaient rapides. En indoor, c’est devenu plus lent. Si je regarde le jeu de Sonego une fois le toit fermé, il ne m’a plus fait mal avec son service alors qu’il a une première balle de qualité. C’est juste incroyable la différence avec et sans le toit. On pourrait penser qu’en indoor, c’est plus facile de faire des aces. Mais ce n’est pas le cas. Vous devez mettre encore plus de puissance. Je pense que c’est aussi l’une des raisons pour laquelle j’ai eu plus de peine contre Mannarino. Contre lui, c’était devenu inconfortable de ne pas faire de points gratuits. En plus de ça, il avait pris le dessus du fond de court. Je m’attendais à faire plus d’aces et de services gagnants depuis le début du tournoi mais aujourd’hui, j’ai compris pourquoi. Pour le reste, je sens bien que j’ai fait des progrès. Je prends la balle plus tôt. Je me suis habitué au court, aux balles et aux conditions. J’arrive à prendre la balle plus haut, parfois en demi-volée. Toutes ces petites choses font la différence au final.

Dès demain (ndlr: mardi), le centre court et le court no 1 pourront être remplis complètement. Qu’est-ce que cela vous inspire?