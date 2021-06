Tennis - Federer: «Je vais devoir décider si je continue ou pas»

Eh bien, c’est vrai qu’après le deuxième set, je n’étais pas sûr de ce qu’il me restait dans le réservoir, car nous avions déjà livré une bonne bataille. Je me suis dit que je devais peut-être ralentir le rythme, notamment d’un point de vue émotionnel, me relaxer un peu et laisser l’expérience prendre le dessus. Il fallait voir comment je me sentirais par la suite, sachant que dans un match en cinq sets, il y toujours des moments où vous vous sentez plus ou moins bien. Mais e n fait, ce n’est pas tellement la question. La question est de savoir comment je me sens après cette victoire, pas de savoir si je me suis inquiété ou non.