Après plus d’un an d’absence, Roger Federer a fait son retour sur le circuit ATP mi-mars. Un « comeback » qui l’a vu sortir au 2e tour du tournoi ATP 500 de Dubaï, battu par le Géorgien Nikolas Basilashvili (6-3, 1-6, 5-7). Avant d’effectuer son retour à la compétition, le Bâlois a accordé une interview au magazine de mode « Numéro Homme » , publiée dans le Hors-Série printemps-été 2021.

Le sixième joueur mondial est également revenu sur ces derniers mois compliqués, entre blessure et pandémie. Une période durant laquelle le Maître a entamé une vie plus «normale».

« C’était sympa de retrouver mon pays où, en général, je ne passe pas plus de trois mois par an, a expliqué le Bâlois. Dans ma vie tennistique, je prends les grosses décisions et des gens gèrent le quotidien à ma place. Là, j’étais vraiment ravi de piloter des détails avec ma femme, de penser à des choses pour les enfants, le jardin, la maison. »

Une heure pour digérer Wimbledon 2019

« Quand j ’ étais jeune, je n ’ étais même pas en colère quand je perdais, mais extrêmement triste. C ’ est de mes défaites que j ’ ai le plus appris. Le plus important c ’ est de ne pas y accorder une importance émotionnelle trop forte, il ne faut pas se juger à tout prix. Certains pensent pendant des jours et des nuits aux coups qu ’ ils ont ratés. Moi, j ’ ai choisi d ’ analyser très vite. Ça m ’ aide à passer à autre chose » , a-t-il expliqué.