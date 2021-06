Tennis - Roger Federer: «Je veux montrer mon meilleur tennis sur gazon»

Tennis : «C’est maintenant que commence la période la plus importante pour moi»

Roger Federer débute lundi à Halle la saison sur gazon. Il a déjà retrouvé ses marques à l’entraînement.

«C’est maintenant que commence la période la plus importante pour moi», a affirmé vendredi Roger Federer, qui débutera lundi à Halle (Allemagne) sa saison sur gazon après s’être retiré de Roland-Garros.

«Je veux montrer mon meilleur tennis sur gazon et jouer pour gagner», a-t-il déclaré vendredi lors d’une conférence de presse virtuelle. «Pour moi c’est très facile sur herbe, je n’ai même pas besoin d’une journée pour me sentir bien sur le gazon».

Les automatismes sont là

Ses principaux adversaires à Halle seront l’Allemand Alexander Zverev et le numéro deux mondial Daniil Medvedev.

«Une victoire démontrerait que je suis sur la bonne voie pour retrouver la confiance et le plaisir», a poursuivi Federer, «mais le plus important, c’est que je ne me blesse pas».