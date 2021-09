Tennis - Federer: «Jeune, je ne sais pas comment j’aurais géré les réseaux sociaux»

Getty Images via AFP

Depuis plusieurs mois, la parole de Roger Federer se faisait rare. Et puis, il est réapparu à l’occasion de la Laver Cup, le week-end dernier, où il a donné des nouvelles de sa santé et de son avenir. Dans la foulée, il s’est à nouveau exprimé lundi dans l’édition britannique de GQ.

À 40 ans, le Bâlois est un observateur averti des circuits de tennis ATP et WTA. Il n’avait pourtant pas encore donné son avis sur le feuilleton Naomi Osaka, qui dure depuis le dernier Roland-Garros. Le sujet tabou de la santé mentale des athlètes, posé sur la table par la Japonaise, est pourtant au centre de toutes les attentions.

Il a été mis en exergue par la gestion catastrophique des conférences de presse de la part de l’ex-numéro une mondiale. Mais c’est tout le problème des relations entre les joueurs / joueuses et la presse qui a été soulevé.

Extrêmement à l’aise dans cet exercice, capable de changer de langue à volonté, Roger Federer a tout de même convenu que le format des conférences de presse pourrait être adapté. «Je crois que je suis un des athlètes qui a fait le plus de conférences de presse et je suis d’accord avec Naomi Osaka. C’est toujours pareil.»

RF prône l’organisation d’une table ronde

Le joueur suisse ne dit pas que les rencontres avec les journalistes doivent être purement et simplement abolies, mais que la situation a assez duré.

Il serait donc favorable à la mise sur pied d’une table ronde, autour de laquelle tous les acteurs concernés prendraient place, afin de voir la suite à donner à ce problème. «Je pense que les joueurs, les tournois, les journalistes, tous autant que nous sommes, nous devons nous réunir et expliquer ce qui serait utile pour les uns et les autres. Nous avons besoin d’une révolution. Ou au moins d’une amélioration par rapport à ce qui se fait aujourd’hui», a-t-il déclaré.

Ne pas se focaliser sur le négatif

Le sujet de l’internet a également été abordé. De plus en plus fréquemment, les acteurs des circuits mondiaux sont insultés sur la Toile. Ils n’ont plus peur de le partager avec leur communauté, afin de dénoncer cette manière de faire sous couvert de l’anonymat.