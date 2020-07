Italie

Federer joue au tennis depuis les toits des immeubles

Rodgeur s’est rendu à Finale Ligure. Il y a rencontré les deux jeunes joueuses qui avaient fait le buzz en plein confinement avec leur match depuis les toits de la ville.

Vous vous souvenez de la vidéo de Vittoria, 14 ans et Carola, 11 ans, deux Italiennes qui jouaient au tennis depuis les toits de la ville de Finale Ligure, en Ligurie. La séquence avait été tournée en avril dernier en pleine Italie confinée et avait fait le tour du monde. Elle avait été visionnée plus de 9 millions de fois sur Twitter devenant ainsi la vidéo la plus regardée de l’histoire de l’Atp sur le réseau social.