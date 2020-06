il y a 1h

Un avis surprenant

«Federer n’est même pas le deuxième meilleur de son époque»

L’ancien joueur australien Pat Cash a récemment expliqué pourquoi il ne considère pas le Bâlois comme le meilleur joueur de tous les temps.

Malgré un palmarès exceptionnel, Roger Federer n’a pas réussi à convaincre Pat Cash. Keystone

C’est le débat à la mode. En cette période de confinement, les amateurs de sport sont privés de compétitions. Et forcément, quand l’actualité sportive est maigre, on se tourne vers le passé. Interviennent alors les sempiternels débat sur le «G.O.A.T.» («Greatest Of All Time», soit le meilleur de tous les temps), tous sports confondus.

Mike Tyson refait surface en vidéo? Les comparaisons entre lui et Mohamed Ali fleurissent sur la toile. Le documentaire «The Last Dance» est disponible? Les amateurs de basket se disputent sans fin pour savoir qui de Michael Jordan, Kobe Bryant ou LeBron James est le plus grand.

Dernièrement, c’est Roger Federer qui est revenu au centre de l’attention. Régulièrement cité comme l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur joueur de tennis de tous les temps, le Bâlois semble mettre une bonne partie des observateurs d’accord. Il est le «G.O.A.T.» du tennis pour bon nombre de consultants, joueurs ou anciens joueurs.

«Le meilleur, c’est Djokovic»

Enfin, pas tous. Pat Cash, vainqueur de Wimbledon en 1987, estime que Roger Federer ne peut pas prétendre au titre officieux de meilleur joueur de tous les temps, pour la simple et bonne raison que deux de ses contemporains sont meilleurs que lui.

Dans un récent entretien accordé à «Ubi Tennis», l’Australien a pesé le pour et le contre entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. «Les trois sont des monstres, a déclaré Cash. Personne d'autre ne peut faire ce qu'ils font, c'est comme s'ils n'étaient pas humains. Ce ne sont pas des gars normaux, ils ont une obsession qui les guide. Mais qui est le meilleur des trois? C'est Djokovic, c'est clair. C'est difficile de ne pas prendre en compte la réalité des face-à-face. On dit que Federer est le plus grand joueur de tous les temps, mais il n'est même pas le deuxième de son époque. Pour être le plus grand, il faut au moins avoir un bilan favorable contre son rival numéro 1.»

Au niveau purement statistique, il est difficile de donner tort à l’Australien. Le bilan de Federer face à Nadal est de 16 victoires pour 24 défaites. Contre Djokovic, c’est un peu plus serré: le Serbe mène 27-23 face au Bâlois.

Mais pour soutenir Federer, on peut aussi argumenter qu’il est actuellement, avec 20 sacres, le joueur le plus titré du tennis masculin en Grand Chelem. Evidemment, il n’y a pas que les statistiques qui comptent, et Cash en est conscient.

Outre l’âge de Federer (il a cinq ans de plus que Nadal et six de plus que Djokovic) qu’il faut prendre en compte, Pat Cash estime que le ralentissement des surfaces a handicapé Federer. «Sur le plan de la technique pure, Federer est le plus grand joueur que j'aie jamais vu. Mais il a développé un jeu offensif sur une surface et avec des balles (plus lourdes) qui ne lui conviennent pas», a détaillé Cash, prenant pour exemple la dernière édition du tournoi de Wimbledon.

De quoi alimenter encore un peu plus le sempiternel débat sur le meilleur joueur de tous les temps.