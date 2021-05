Tennis - Federer: «Pour se rassurer, il faut gagner»

Roger Federer est satisfait de son retour à Roland-Garros. AFP

Comment avez-vous vécu ce match, quels sont vos principaux motifs de satisfaction?

La première chose, c’est que je suis tout de suite bien entré dans le match. Sincèrement, cela m’a donné un peu, comment dire… un peu d’air, si vous voulez. Je sentais que j’étais en contrôle, j’ai vite ressenti que je pouvais gagner le point de plusieurs façons. À partir de là, tu peux prendre du plaisir, tu peux monter au filet, faire des amortis, prendre quelques risques de temps en temps, jouer des balles plus courtes ou les rallonger. J’ai vraiment pu tout choisir. C’est pour cette raison que je pense que Denis Istomin était un adversaire idéal pour un premier tour. Mais je sais que le deuxième sera une tout autre chose.

Vous affronterez Marin Cilic, qui n’est plus celui que l’on a connu…

Honnêtement, je ne l’ai pas vu jouer depuis une année. J’ai juste vu qu’il avait un peu de peine au niveau des résultats. Mais quand je me suis entraîné avec lui à Genève, je n’ai pas vu un autre Cilic, c’était le Cilic que je connais. Il me frappait des revers et des coups droits gagnants dans tous les sens. Je l’ai quand même observé un peu contre Stricker (ndlr: Dominic, qui avait battu le Croate au premier tour du Geneva Open). Il était un peu plus prudent en match qu’à l’entraînement, c’est normal. Le fait est que je me réjouis de jouer contre Marin. C’est bien de jouer contre quelqu’un que je connais. Je préfère cela qu’autre chose, en ce moment.

À quel point vous posiez-vous des questions, en arrivant à Paris?

J’étais assez sûr de moi, ces trois-quatre derniers jours. À Genève, ce n’était pas simple de jouer, même à l’entraînement. La balle fusait, c’était difficile de trouver le bon rythme. Comme on l’a vu aujourd’hui (lundi), quand il fait beau, c’est plus facile de jouer vers l’avant et de raccourcir les échanges. Ce qui est sûr, c’est que ça fait du bien de gagner à nouveau. Pour se rassurer, il faut gagner. Bien jouer à l’entraînement ne me sert plus à grand-chose. Les entraînements, sincèrement, j’en ai un peu marre - j’en ai assez fait, je sais comment les gérer. C’est surtout en match que je dois me prouver à moi-même que je joue bien. Je l’ai fait aujourd’hui et j’en suis très satisfait.

Cela vous manque-t-il de ne pas être avec votre famille sur ce tournoi?