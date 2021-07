Tennis - Federer prend le quart, en deux temps

Pas sûr que Roger Federer conserve un souvenir impérissable de sa fin de journée, lundi, sur le Centre court. Le Bâlois de bientôt 40 ans, qui n’avait jamais perdu un jour de «Manic Monday» à Church Road, a conservé son invincibilité en disposant de Lorenzo Sonego 7-5 6-4 6-2. Il est en quart de finale et c’est bien là l’essentiel, pour lui.

Partie interrompue

On le pensait alors lancé mais c’était sans compter sur un très vilain jeu de service à 5-4 (une erreur en coup droit et deux volées de revers mal ajustées). Auteur de 11 points d’affilée, le pauvre Sonego a vu la partie être interrompue - pour que le toit soit fermé - alors qu’il faisait face à une balle de break à 5-5. Et à son retour, il a lâché une double faute…