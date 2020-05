Tennis

Federer propose une fusion ATP et WTA

Sur Twitter, le Bâlois a lancé le débat sur une fusion entre les circuits féminin et masculin. Il est soutenu par Billie Jean King et Rafael Nadal notamment.

Roger Federer estime que les instances ATP et WTA devraient se regrouper.

Par un tweet publié mercredi, Roger Federer a lancé un débat qui pourrait faire parler de lui. Sur son compte Twitter, le Bâlois a d'abord écrit, en s'interrogeant: «Je me demandais juste... suis-je le seul à penser que le moment était venu pour les tennis masculin et féminin de s'unir et de fusionner?»