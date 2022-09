US Open: Federer salue «l’incroyable carrière» de Serena Williams

N’ayant lui-même plus disputé un tournoi de tennis depuis (trop) longtemps, Roger Federer a adressé quelques mots à la future retraitée Serena Williams. AFP

Serena Williams a eu droit aux compliments du «maestro» Federer à l’occasion de son dernier match joué à l’US Open. Dans une vidéo relayée par l’ATP, Roger Federer, face caméra, félicite la joueuse de tennis américaine pour ce qu’elle a apporté au tennis. «Tu sais ce que tu as accompli, je sais ce que tu as fait», affirme-t-il en parlant d’une «incroyable carrière» de la tenniswoman.

«S’il te plaît, retourne dans le tennis», demande le Bâlois, connaissant l’influence et l’impact positif de l’Américaine dans son sport et surtout auprès de ses fans - dont le Suisse ne fait pas exception. Lui fait partie de ceux qui ont veillé jusqu’à tard pour voir son match face à Martina Hingis à l’US Open à la fin des années 90. Mais outre le passé et le futur, Federer somme surtout Williams de profiter de l’instant présent, «même si c’est dur.»

D’autres célébrités ont salué la championne

Le tennisman bâlois n’est pas le seul à avoir adressé un message à la championne accomplie. Des personnalités, comme Michelle Obama, Tiger Woods (présent en tribunes à l’US Open et grand soutien de Serena Williams), LeBron James ou encore Oprah Winfrey ont salué l’Américaine. «Tu es la plus grande sur les courts et en dehors. Merci de nous avoir tous inspirés à poursuivre nos rêves. Je t’aime ma petite sœur!!!!!!», a écrit Tiger Woods.

Joueuse de tennis elle aussi, Coco Gauff remercie la «GOAT» (Greatest of all times, soit la meilleure de tous les temps) pour l’avoir inspirée. «L’impact que tu as eu sur moi va au-delà de tous les mots que l’on peut mettre ensemble et pour cela je te dis merci.»

«Ses plus grandes contributions sont peut-être encore à venir. Merci, Serena Williams. Ton voyage continue.» Billie Jean King, ancienne championne de tennis

Michelle Obama, qui était première dame des Etats-Unis il y a quelques années, parle de la chance d’avoir pu voir la joueuse grandir. «Je suis fière de toi, mon amie, et j’ai hâte de voir les vies que tu continueras à transformer grâce à tes talents.»

«Cela a été un honneur de suivre ton parcours. Je veux juste te remercier d’être cette source d’inspiration pour tant de personnes», a de son côté ajouté LeBron James, star de la NBA.

Car Serena Williams, qui en a déjà beaucoup fait, ne s’arrêtera pas là. Et tout le monde le sait, y compris Billie Jean King, ancienne championne de tennis et militante pour l’égalité des sexes. «Son incroyable carrière a marqué l’histoire du tennis. Et pourtant, ses plus grandes contributions sont peut-être encore à venir. Merci, Serena Williams. Ton voyage continue.»