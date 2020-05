Tennis

Federer salue personnellement une infirmière

Dimanche, à l'occasion de la Fête des Mères, le Suisse a surpris Christianne Calderon, une soignante new-yorkaise, en compagnie de la star du foot américain Eli Manning.

Dans un reportage d'EPSN tourné pour rendre hommage au personnage hospitalier de New York, qui vit des heures terribles en cette période de pandémie de la Covid-19, les journalistes ont suivi le quotidien d'une certaine Christianne Calderon, infirmière dans la «Grosse Pomme», tout comme sa mère et sa soeur.

«Les gens pensent que nous sportifs sommes des super-héros. Mais c’est ce que nous pensons de personnes comme toi Christianne. Vous êtes une héroïne, car vous sauvez des vies. Vous faites une différence», a lâché le Bâlois, pour le plus grand bonheur de sa supportrice.

«J'ai toujours aimé son humilité, a souri la star d'un jour. Personnellement, je ne me suis jamais vue comme une héroïne. Je me vois plutôt être au service des autres. Je suis juste là pour faire mon travail, professionnellement, à 100%.» C'est alors qu'est apparu à son tour Eli Manning, l'ancien quarter-back des Giants de New York en NFL. Là, c'en a été un peu trop pour les nerfs de Christianne...