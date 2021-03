Tennis : Federer se retire du tournoi de Dubaï après sa défaite au Qatar

Roger Federer a décidé jeudi de se retirer du tournoi de tennis ATP à Dubaï, prévu la semaine prochaine, après sa défaite à Qatar au second tour, soulignant qu’il valait mieux pour lui «retourner à l’entraînement».

«C’était génial de revenir sur l’#atptour, j’ai adoré chaque minute de jeu à Doha une fois encore», a tweeté Federer, détenteur de 20 titres du Grand Chelem. «Un grand merci à ma grande et loyale équipe qui m’a permis d’arriver là. J’ai décidé qu’il valait mieux pour moi retourner à l’entraînement et par conséquent, j’ai décidé de me retirer du tournoi de Dubaï la semaine prochaine», a-t-il ajouté.