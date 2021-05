Tennis : Federer vise les roubignoles de Monfils

Roger Federer et Gaël Monfils se sont entraînés ensemble cette semaine à Genève. Un petit jeu a plutôt mal tourné pour le Français.

«N’essayez pas cela à la maison!» lance alors l’Ukrainienne entre deux rires. Sur Twitter, Federer commençait par s’excuse, avant de préciser «I’m out of rhythm. We try again in a few weeks» (ndlr: je suis plus dans le rythme. On réessaye dans quelques semaines)