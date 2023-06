FedPol et l’Office fédéral des douanes sous enquête

La cyberattaque contre Xplain est une des causes de cette enquête (image d’illustration).

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a annoncé ce mercredi ouvrir une enquête formelle contre l’Office fédéral de la police (FedPol) et celui des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) «en raison d’indices de violations potentiellement graves des dispositions sur la protection des données».