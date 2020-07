il y a 16min

Tomorrowland

Féerie en mode virtuel

Tomorrowland Around The World se déroulera sur la Toile les 25 et 26 juillet 2020. Les festivaliers vont en prendre plein les yeux.

Tomorrowland transporte ses huit scènes sur l’île de Papilionem DR

Tomorrowland Around The World devrait être le festival virtuel le plus avant-gardiste jamais organisé. L’événement en 3D se tiendra sur Papilionem, gigantesque «île magique en forme de papillon» avec plages, forêts et montagnes. Sur celle-ci, on se baladera comme dans un jeu vidéo pour découvrir les huit scènes qui accueilleront une soixantaine de stars des dancefloors dont David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Paul Kalkbrenner ou encore Charlotte de Witte.

Pour créer ce festival qui «comble le fossé entre le monde réel et l’environnement virtuel à un niveau qui surpasse les plus folles espérances», des centaines de personnes ont travaillé 24 heures sur 24 ces derniers mois, a indiqué Tomorrowland.