Tennis: Feldbausch monte en puissance, Naef éliminée

Kilian Feldbausch se sent bien à Church Road et cela transpire de son tennis. Le Genevois (ITF 8) s’est qualifié, ce mercredi, pour les quarts de finale du tournoi juniors en étouffant à petit feu le Belge Alexander Blockx (ITF 39). Aucunement perturbé par la perte du premier set au tie-break, comme face au Tchèque Barton, il a imposé tranquillement sa plus grande maîtrise, enquillant neuf jeux de suite face à un adversaire complètement dépassé (6-7 6-2 6-0).

Au moment d’attaquer les quarts de finale, Kilian Feldbausch pourra s’appuyer sur quelques belles certitudes. Les six sets alignés en vingt-quatre heures ne semblent pas l’avoir entamé physiquement. Il bouge très bien, voit vite et la qualité de son retour de service semble capable de l’emmener très loin. «Oui, pour l’instant, il a l’air d’aller bien physiquement. Pourvu que ça dure, souriait sa maman Cathy Feldbausch, juste après la balle de match. Kilian a tenu son niveau après la perte du premier set alors que l’autre a complètement calé.»

Un signal très encourageant. Car pour ces juniors qui découvrent la surface, la particularité des appuis exigés sur herbe provoque souvent des petites blessures aux cuisses, hanches ou psoas (on se souvient des crampes de Jérôme Kym en 2019). Or, Kilian Feldbausch, lui, semble avoir trouvé le bon dosage dans sa façon de se déplacer sur gazon.

«Je suis étonnée, confirme sa mère. Au premier tournoi de préparation, il avait un peu de peine. Et là, il semble avoir trouvé le bon rythme. Kilian a toujours eu cette faculté de s’adapter très vite.» Une adaptation qui lui permet d’économiser de l’énergie. «Si on prend le physique pur, Kilian est en retard par rapport aux jeunes de son âge. Mais sur le terrain, son relâchement lui permet de faire la différence.» En quarts de finale, Kilian Feldbausch aura encore besoin de son coup d’œil et de son relâchement, face au Croate Poljicak (tête de série No 3).