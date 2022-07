Wimbledon: Feldbausch sauve deux balles de match et file en huitièmes

Le rêve vert de Kilian Feldbausch est intact. Le junior genevois de 16 ans est sorti victorieux d’un deuxième tour homérique, mardi sur le court No 7 de Wimbledon face au Tchèque Hynek Barton (6-7, 7-5, 6-2). L’ancien gamin du TC Genève Champel a été fidèle à sa réputation, gardant la tête froide malgré un tie-break du premier set mortifiant (11-13), deux balles de match à sauver (6-7, 4-5) et 2 heures 37 d’une empoignade intense.

Kilian Feldbausch aurait-il pu se faciliter la tâche? Probablement. Déjà s’il avait converti l’une de ses deux balles de premier set dans le tie-break mais surtout en allant concrétiser plus souvent vers l’avant l’emprise construite à l’échange grâce à son sublime revers.

Conseils de sa maman

«Il apprend le jeu sur gazon, le temps de préparation était très court, explique sa maman et coach Cathy Feldbausch (34e mondiale en 1990). Il a le jeu pour aller vers l’avant. Ce n’est pas inné mais il va devoir le faire. C’est une question de confiance.»

Voilà qui tombe bien: une victoire aussi acharnée et complète permet de faire le plein de confiance. Si ses douleurs au dos le laissent tranquille (il a dû modifier son service), Kilian Feldbausch pourra s’y appuyer face au Belge Alexander Blockx et, qui sait, plus tard dans un tableau très ouvert.