France : Félix, pressé de naître dans un TGV

Une passagère d’un train Paris-Stuttgart a perdu les eaux vers 8h, dimanche. Le convoi a dû s’arrêter dans une gare, peu avant la frontière avec l’Allemagne, et le petit garçon est né une heure plus tard.

Un bouquet de fleurs

«Tout s’est bien déroulé», et le nouveau-né, un petit garçon nommé Félix, est né vers 9h10. La mère et l’enfant ont été pris en charge et conduits vers un hôpital par les pompiers. Le train est reparti avec une heure et vingt minutes de retard, mais n’est pas allé plus loin que Karlsruhe. La directrice de l’axe a envoyé un bouquet de fleurs aux parents, selon la porte-parole de la SNCF.