Neuchâtel : Félix Rabin: repéré par un ponte de l’industrie musicale

Le musicien neuchâtelois présentera à domicile les titres de «Pogboy», son premier EP sorti fin septembre 2020.

«A la fin de mon set, un membre de l’équipe de Quincy Jones (ndlr: producteur de Michael Jackson notamment) m’a dit qu’il voulait me rencontrer. Quincy avait regardé mon passage et il m’a dit qu’il avait aimé la façon dont je jouais. On a discuté pendant une heure. C’est la nuit la plus mémorable de ma vie!», s’est rappelé Félix Rabin. Depuis lors, le garçon est parvenu à faire son trou, notamment au Royaume-Uni où il a passablement tourné et même gagné le prix du Best Act, en janvier 2020, au festival Giants of Rock. C’est maintenant à domicile qu’il doit faire ses preuves.