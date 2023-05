Fellations et cunnilingus: quand le sexe oral donne le cancer de la gorge

Surtout chez les 15-24 ans

Ces vingt dernières années, la hausse a été si rapide qu’elle «est qualifiée par certains d’épidémie», déclare Hisham Mehanna, du Département du cancer et des sciences génomiques de l’université anglaise. Et elle touche principalement les jeunes de 15 à 24 ans. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le cancer de l’oropharynx est désormais plus fréquent que le cancer du col de l’utérus. Dans les deux cas, il se développe le plus souvent quand une infection au banal papillomavirus humain tourne mal.