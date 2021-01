Dix jours après sa première victoire en Coupe du monde à Flachau, Manuel Feller s’est montré le plus rapide lors de la première manche du slalom nocturne de Schladming. Dans la nuit et sous les flocons, l’Autrichien a distancé le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag (2e à 39 centièmes) et son compatriote Michael Matt (3e à 67 centièmes). Seul Suisse au contact du trio de tête, le Haut-Valaisan Ramon Zenhäusern est classé au pied du podium, à trois centièmes de Matt. Seulement sept skieurs ont terminé dans la même seconde.