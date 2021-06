France : Féminicide du Puy-en-Velay: «Je suis coupable»

L’ex-compagnon de Sylvia B. a reconnu mercredi, au premier jour de son procès pour meurtre, avoir jeté la victime du haut d’un barrage en 2018.

Peur d’être évincé

Sur le déroulé des faits, après avoir beaucoup varié dans ses déclarations face aux enquêteurs, il s’en est tenu mercredi à un récit accablant et, selon lui, «le plus proche de la vérité»: «Je l’ai frappée à l’exploitation; je l’ai emmenée au barrage alors qu’elle était inconsciente et je me suis débarrassé de son corps.» L’autopsie a permis de confirmer que c’est la chute qui avait causé le décès de la victime.