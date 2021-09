Scandale en Italie : La «responsabilité» des victimes de féminicide évoquée par une journaliste

La présentatrice Barbara Palombelli est sous le feu des critiques vendredi pour avoir laissé entendre que certaines femmes tuées par leur conjoint y étaient peut-être pour quelque chose.

«Un comportement exaspérant et agressif»

«La violence contre les femmes n’est jamais justifiée»

«Lorsque les médias affirment qu’un féminicide peut être la conséquence du comportement de la victime, on fait porter la responsabilité sur la victime, ce qui est précisément l’une des causes des féminicides et de l’absence de sanctions et de lois adéquates», a écrit Amnesty Italie sur Twitter.