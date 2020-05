Grèce

Féminicide: prison à vie pour deux jeunes

En 2018, une étudiante de 19 ans avait été violée puis abattue sur l’île de Rhodes, choquant le pays. Les agresseurs ont été condamnés à l’unanimité.

Les trois membres de la cour d'assises et les quatre jurés ont à l'unanimité condamné un Grec de 23 ans et son complice de 21 ans d'origine albanaise pour les crimes de «viol collectif» et «homicide volontaire». Pour l'homicide volontaire, les deux accusés ont été condamnés chacun à la prison à vie, et pour «le viol collectif» à 15 ans de prison ferme.