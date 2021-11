Violences : Féminicides: les femmes ont manifesté dans le monde entier

De Bogota à Madrid, en passant par Istanbul, des milliers de personnes ont protesté contre les homicides encore bien trop nombreux qui surviennent dans le cadre sentimental.

Des milliers de manifestants sont descendus jeudi dans les rues d’Europe et d’Amérique latine pour exiger la fin des violences faites aux femmes, la police dispersant certains rassemblements notamment à Istanbul et Mexico.

Des heurts ont opposé de petits groupes de manifestantes, munies de marteaux, aux forces de l’ordre, qui ont utilisé des gaz irritants et des extincteurs pour les repousser. Dix policières, trois manifestantes et une fonctionnaire ont été légèrement blessées dans les incidents, selon un bilan des services de sécurité de la capitale.

«Un fléau mondial»

En Turquie, ce sont 345 femmes qui ont été tuées depuis début 2021, selon la plateforme We Will Stop Feminicide, contre 410 en 2020.

«Nous revendiquons la fin de la prostitution et demandons la fin des assassinats, des mauvais traitements et des viols», a ajouté Maria Moran, une fonctionnaire de 50 ans.

Une femme sur trois

Nous «lançons la campagne de l’Union africaine pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles et mettons en oeuvre une politique de tolérance zéro dans les situations de conflit et de post-conflit», ont dit les chefs d’Etat, dont le président de RDC Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame, dans une déclaration commune.