De son côté, Stéphane Coppey note que l’action a plu et que la commune a soutenu à plusieurs reprises des actions comme le changement du nom des rues ou des manifestations dans la ville. Mais qu’il y a des limites à ne pas dépasser. Il rappelle que les concernées n’ont pas été sanctionnées parce qu’elles avaient fait une action non autorisée, mais parce qu’elles n’avaient pas remis les lieux en ordre. «Nous regrettons cette situation et espérons qu’elles retrouveront leur manière habituelle de procéder. D’ailleurs, d’autres manifestations ont eu lieu ce même jour et tout s’est très bien passé», ajoute le président.