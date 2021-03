Grande-Bretagne : Femme de djihadiste et «bouc émissaire» facile

Shamima Begum, épouse de djihadiste en Syrie et déchue de sa nationalité britannique, est empêchée de rentrer au Royaume-Uni. Un artiste dénonce une forme de racisme.

Le sculpteur britannique Anish Kapoor a jugé, lundi, que Shamima Begum, qui avait rejoint le groupe djihadiste État islamique en Syrie et a été déchue de sa nationalité britannique, n’aurait pas été traitée de la même façon si elle avait été blanche. Shamima Begum, alors âgée de 15 ans, avait quitté en 2015 avec deux amies le Royaume-Uni, où elle est née et a grandi, pour la Syrie. Sur place, elle a épousé un djihadiste de l’EI d’origine néerlandaise, de huit ans son aîné.

Quid du pardon chrétien?

«Qu’est-il arrivé au pardon chrétien? Cela ne s’applique pas à une femme - et à une femme à la peau foncée? Il semble que des règles différentes s’appliquent», accuse-t-il. «Peut-être que certains d’entre nous sont plus britanniques que d’autres? Shamima est d’origine bangladaise, est-ce que cela change son droit à la nationalité britannique? Je suis tenté de penser que c’est le cas, surtout à la lumière de l’arrêt de la Cour suprême», a-t-il ajouté.

La jeune femme avait affirmé à un journaliste du «Times» ne rien regretter, semblant même justifier les attentats de l’EI commis au Royaume-Uni, choquant l’opinion britannique. Des photos publiées lundi par «The Telegraph» montrent que la jeune femme a délaissé le niqab et changé de look, apparaissant vêtue d’un pull à capuche et de lunettes de soleil.