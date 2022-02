droit pénal – Femmes et hommes victimes de viol: la loi entre dans le 21e siècle

« Moderniser le droit pénal en matière sexuelle et l'adapter aux évolutions qu'a connues la société au cours des dernières décennies»: telle est l’ambition, tardive pour beaucoup, que s’est fixée le Parlement. Vendredi, la commission des affaires juridiques du Conseil des États a, après des années de débats , présenté un projet de loi, qui sera débattu cet été au Parlement et qui donnera un choix aux élus.

Le viol couvrira la pénétration anale et orale et les hommes pourront en être victimes

S’opposeront deux camps: les partisans de la notion de «refus» («non, c’est non») et ceux de celle de «consentement» («oui, c’est oui») . C’est le premier camp qui l’a emporté en commission: dans la nouvelle loi doit être sanctionné pour viol «quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel». Dans l’autre camp, on aurait voulu que soit sanctionné «quiconque, sans le consentement d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel.

De plus, la loi ne considérera pas seulement la pénétration du corps de la victime, mais aussi celui de l’auteur. Les cas «où un homme en contraint un autre à une pénétration anale (et donc à prendre un rôle actif) ou ceux où une victime masculine est contrainte à subir une fellation» pourront être considérés comme viol.

Là où les élus semblent plus largement d’accord, c’est pour un toilettage radical de l’article qui définit ce qu’est un viol. Aujourd’hui encore, la loi restreint le viol à un rapport où une femme est vaginalement pénétrée par le pénis d’un homme; rien d’autre. Avec la révision de la loi, toute «pénétration du corps» sera considérée. «Le viol couvrira la pénétration anale et orale (fellation) et les hommes pourront également en être victimes. Par ailleurs, la pénétration du vagin pourra se faire au moyen du pénis ou d'une autre partie du corps (doigt, main, langue) ou encore d'un objet», précise la commission.

Pour la majorité de la commission, le premier point de vue est «plus réaliste et plus optimiste que celui véhiculé par la solution du consentement, qui part du principe que les rapports sexuels entre deux personnes sont a priori non désirés et constituent une atteinte et que seul le consentement fait entrer dans la légalité», lit-on dans le rapport explicatif du projet de loi.