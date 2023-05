Femme happée par un métro à Paris: le conducteur mis en examen 

Ce conducteur, employé de la RATP depuis 15 ans, avait été placé jeudi en garde à vue. Le syndicat Force ouvrière a appelé les conducteurs du réseau RATP à «exercer leur droit de retrait» vendredi en soutien à leur collègue, c’est-à-dire à refuser de prendre leur poste. À 13h, aucun métro de la ligne 6 (reliant Charles de Gaulle Étoile et Nation), sur laquelle l’accident a eu lieu, ne circulait et ce depuis le début du service à 5h45. Le trafic était aussi perturbé sur la ligne 9 et rétabli sur les lignes 5 et 7 après des perturbations matinales.