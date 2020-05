Genève

Femme hélitreuillée après une chute près de l'Arve

Les pompiers ont engagé l'hélicoptère des HUG pour secourir une promeneuse tombée alors qu'elle promenait son chien.

Les pompiers du Service d'incendie et de secours (SIS) ont mené ce jeudi une opération d'hélitreuillage à Carouge afin de secourir une promeneuse qui se trouvait en fâcheuse posture après une chute. Cette femme se baladait avec son chien sur la rive droite de l'Arve, en face de la promenade des Orpailleurs, au niveau du pont ferroviaire du CEVA de la Fontenette. Elle est tombée dans une pente raide et s'est trouvée bloquée en contrebas des falaises de Champel, au ras de l'eau. Des badauds déambulant sur l'autre rive l'ont heureusement vue et ont alerté les secours à 11h49.