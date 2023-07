Un homme a avoué le meurtre d'une femme à Bex

Au début, la police cantonale parlait uniquement d’une mort «dans des circonstances suspectes». Il est désormais confirmé que la femme retrouvée décédée dans sa cave le 29 avril 2023 avait reçu plusieurs coups de couteau. «L’enquête menée a permis de confirmer un homicide par arme blanche et d’identifier, puis d’interpeller une connaissance de la victime», affirme vendredi le ministère public dans un communiqué relayé par la police cantonale.

Elle ajoute que «l’individu a admis les faits» et qu’il s’agit «d’un homme de nationalité suisse, âgé d’une cinquantaine d’années, résidant à Bex et fréquentant le milieu local de la toxicomanie». Selon le ministère public, le drame s’est joué dans ce contexte particulier et «l’hypothèse d’un féminicide peut être écartée». Les autorités ne donneront aucune autre information «à ce stade», indiquent-elles.