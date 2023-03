Thurgovie : Femme retrouvée sans vie dans l’incendie d’un logement

Mercredi, vers 1 heure du matin, un incendie s’est déclaré dans une maison de deux appartements, à Felben-Wellhausen. À l’arrivée des forces d’intervention des pompiers d’Am Wellenberg et du centre de renfort de Frauenfeld, la partie est de la propriété était entièrement en feu. Durant les travaux d’extinction, une femme a été retrouvée morte dans l’immeuble. Son identification formelle ainsi que la cause du décès font l’objet d’investigations. Les habitantes de la deuxième partie de l’immeuble ont pu se mettre en sécurité par elles-mêmes et n’ont pas été blessées. Les dégâts matériels s’élèvent à quelques centaines de milliers de francs, a indiqué mercredi la police cantonale thurgovienne.