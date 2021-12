Fribourg – Femme secouée à mort: le Tribunal acquitte son mari pour le meurtre

Vendredi, en entendant le verdict, le procureur Marc Bugnon n’en croyait pas ses oreilles. Au terme du procès faisant suite au décès d’une femme à Bulle , secouée à mort par son mari, les juges n’ont retenu que des lésions corporelles simples, là où le ministère public voyait un meurtre . «On est stupéfaits de ce jugement qui ne répond à aucune logique. Je vais bien sûr faire appel. J’espère que le Tribunal cantonal saura rectifier le tir. Comment peut-on estimer qu’une telle brutalité ne correspond pas, à minima, à des blessures graves? Si les secours étaient arrivés à temps pour la sauver, avec les lésions aux yeux et à la nuque qu’il lui a provoquées, elle aurait été aveugle et se déplacerait en chaise roulante. L’accusé ne s’en serait certainement pas aussi bien tiré», s’insurge le procureur.

«Il pourra passer les fêtes avec sa famille»

La présidente du Tribunal, à l’heure d’expliquer cette décision, a souligné: «O n ne peut pas retenir que l e prévenu ava i t l’i ntention de tuer, même par dol éventuel. Il n’est en effet pas possible de dire qu’il aurait pu prévoir ce qui allait se passer . Même les médecins ignoraient ce syndrome de l’adulte secoué.» L’accusé a néanmoins été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel sur des enfants et sur des personnes incapables de résistance (lire encadré). Pour ça et les lésions corporelles simples, il écope de sept mois de prison ferme. Une peine qu’il a déjà largement purgée. D’ailleurs, le Tribunal lui a accordé une indemnisation de plus de 90’000 francs, pour les quelque 600 jours passés en trop derrière les barreaux ainsi que l’atteinte à la personnalité.