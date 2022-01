Femmes au bord de la crise de nerfs sera une série

Apple TV+ : «Femmes au bord de la crise de nerfs» adapté en série

Le film de 1988, grâce auquel Pedro Almodovar a été nommé aux Oscars pour la première fois, deviendra un feuilleton dans lequel jouera Gina Rodriguez.

Carmen Maura (en haut) et Rossy De Palma dans le film «Femmes au bord de la crise de nerfs».

Film culte de Perdo Almodovar ( qui a vu l’affiche de «Madres Paralelas» censurée ), «Femmes au bord de la crise de nerfs» va connaître une nouvelle jeunesse grâce à Apple TV+, révèle «The Hollywood Reporter». La plateforme de streaming en a acheté les droits lui permettant de l’adapter en série. Elle devrait être tournée en espagnol et en anglais.

Selon les informations de la publication, Gina Rodriguez, vue dans «Jane the Virgin» et qui nous avait accordé une interview, jouera le rôle de Pepa, incarnée par Carmen Maura dans le long métrage. L’actrice fera également partie des producteurs exécutifs de la série, en compagnie de Pedro Almodovar et d’Eugenio Derbez (»Acapulco», sur Apple TV+).