Ouganda : Femmes bannies à l’avant des camions, elles déconcentrent les chauffeurs

Une association de commerçants du nord ougandais estime que les jupes courtes et les cuisses dénudées causent des accidents et sont responsables de morts sur la route.

Selon l’association des vendeurs ambulants de Lira, dans le nord de l’Ouganda, les trois principales causes d’accidents de la route sont la vitesse, l’indiscipline et les femmes court vêtues assises sur le siège passager.

Les femmes ne pourront plus s’asseoir à l’avant des camions, a annoncé mercredi une association de commerçants d’une ville du nord de l’Ouganda, qui affirme que les jupes courtes et les cuisses dénudées déconcentrent les chauffeurs et provoquent des accidents.